Врач развеяла популярный миф о гастрите

Гастроэнтеролог Лопатина: Гастрит и эрозии в желудке не болят

Гастроэнтеролог Мария Лопатина заявила, что гастрит никогда не болит, хотя многим людям в это трудно поверить. Этот популярный миф она развеяла в своем Telegram-канале.

Лопатина пояснила, что слизистая оболочка желудка не имеет болевых рецепторов. В связи с этим человек может не чувствовать боль не только при гастрите, то есть поверхностном воспалении, но даже при наличии эрозий, подчеркнула она.

А вот язва, болеть может, поскольку повреждения в этом случае затрагивают ткани, находящиеся глубже, в которых болевые рецепторы есть, добавила врач. Однако самой частой причиной неприятных ощущений является функциональная диспепсия. Это состояние, при котором рецепторы становятся гиперчувствительными и передают в головной мозг сигнал боли от обычных стимулов, в том числе при нормальной порции еды и уровне кислотности.

«Заподозрить функциональную диспепсию можно, если у вас регулярно повторяется чувство переполнения после небольшого объема еды, раннее насыщение, боль или жжение в верхней части живота, и при этом обследование не находит язву, значимые повреждения или другие органические причины, которые объясняли бы жалобы», — написала Лопатина.

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