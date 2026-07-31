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10:37, 31 июля 2026 (обновлено: 10:51, 31 июля 2026)Забота о себе

Врач развеяла популярный миф о гастрите

Гастроэнтеролог Лопатина: Гастрит и эрозии в желудке не болят
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Doucefleur / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Мария Лопатина заявила, что гастрит никогда не болит, хотя многим людям в это трудно поверить. Этот популярный миф она развеяла в своем Telegram-канале.

Лопатина пояснила, что слизистая оболочка желудка не имеет болевых рецепторов. В связи с этим человек может не чувствовать боль не только при гастрите, то есть поверхностном воспалении, но даже при наличии эрозий, подчеркнула она.

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А вот язва, болеть может, поскольку повреждения в этом случае затрагивают ткани, находящиеся глубже, в которых болевые рецепторы есть, добавила врач. Однако самой частой причиной неприятных ощущений является функциональная диспепсия. Это состояние, при котором рецепторы становятся гиперчувствительными и передают в головной мозг сигнал боли от обычных стимулов, в том числе при нормальной порции еды и уровне кислотности.

«Заподозрить функциональную диспепсию можно, если у вас регулярно повторяется чувство переполнения после небольшого объема еды, раннее насыщение, боль или жжение в верхней части живота, и при этом обследование не находит язву, значимые повреждения или другие органические причины, которые объясняли бы жалобы», — написала Лопатина.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова объяснила, почему летом часто возникает диарея. Одной из причин она назвала увеличение количества свежих овощей, фруктов, ягод и зелени в рационе.

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