Уровень воды в российской реке поднялся до небывалого значения

Уровень воды в Туре поднялся до небывалых 890 сантиметров

Из-за обильных дождей, ставших причиной паводка, уровень воды в реке Тура в Тюмени поднялся до небывалого значения — 890 сантиметров. Об этом со ссылкой на губернатора региона Александра Моора сообщило издание «Правда.ру».

По словам чиновника, летних паводков такой силы на Туре не наблюдалось за всю историю. Прежний максимальный показатель, зафиксированный в 1947 году, составил 665 сантиметров — тогда река едва вышла на пойму.

Он также уточнил, что текущий прирост уровня воды составляет до трех сантиметров в сутки, а пик паводка ожидается в предстоящие выходные, 1 и 2 августа.

Накануне жителей Тюменской, Амурской областей, Приморского края, Якутии и Еврейской автономной области предупредили о паводках.