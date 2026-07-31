Российские военные заняли населенный пункт Веровка в Харьковской области

Российские военные заняли населенный пункт Веровка в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Бои за село вели военнослужащие подразделений группировки войск «Север». За неделю им также удалось установить контроль еще над четырьмя населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Речь идет о селах Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области и Юрченково Харьковской области.

Всего за неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 1495 солдат в зоне действия «Севера». Кроме того, противник лишился 16 боевых бронированных машин, 72 автомобилей, девяти орудий полевой артиллерии, четырех станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил, что освобождение села Могрицы в Сумской области открыло новые возможности для наступления Российской армии.