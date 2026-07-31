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12:19, 31 июля 2026 (обновлено: 12:29, 31 июля 2026)Россия

Российские военные заняли новый населенный пункт в зоне СВО

Российские военные заняли населенный пункт Веровка в Харьковской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военные заняли населенный пункт Веровка в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Бои за село вели военнослужащие подразделений группировки войск «Север». За неделю им также удалось установить контроль еще над четырьмя населенными пунктами в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Речь идет о селах Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области и Юрченково Харьковской области.

Всего за неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 1495 солдат в зоне действия «Севера». Кроме того, противник лишился 16 боевых бронированных машин, 72 автомобилей, девяти орудий полевой артиллерии, четырех станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов заявил, что освобождение села Могрицы в Сумской области открыло новые возможности для наступления Российской армии.

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