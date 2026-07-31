В Польше заявили о якобы нарушившей воздушное пространство страны российской ракете

Замминистра польского Минобороны Цезари Томчик заявил, что российская ракета Х-101 якобы нарушила пространство Польши ночью 30 июля. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Томчик отметил, что данная крылатая ракета потенциально опасна.
Ранее в Главном управлении разведки (ГУР) Украины выразили беспокойство тем, что конструкции российских ракет «Бандероль» постоянно меняются в процессе производства.
Также ранее академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев раскрыл характеристики новейшей ракеты «Бандероль».