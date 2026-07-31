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13:20, 31 июля 2026 (обновлено: 13:30, 31 июля 2026)Мир

В Польше заявили о якобы нарушившей воздушное пространство страны российской ракете

Минобороны Польши: Российская ракета Х-101 якобы нарушила воздушное пространство страны
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Замминистра польского Минобороны Цезари Томчик заявил, что российская ракета Х-101 якобы нарушила пространство Польши ночью 30 июля. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Томчик отметил, что данная крылатая ракета потенциально опасна.

Ранее в Главном управлении разведки (ГУР) Украины выразили беспокойство тем, что конструкции российских ракет «Бандероль» постоянно меняются в процессе производства.

Также ранее академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев раскрыл характеристики новейшей ракеты «Бандероль».

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