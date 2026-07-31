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Силовые структуры
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12:10, 31 июля 2026 (обновлено: 12:19, 31 июля 2026)Силовые структуры

В России поставлен рекорд по контрабанде драгоценностей

ФТС: В 2026 году пресечена контрабанда драгоценностей на 4,5 млрд, возбуждено 53 дела
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kwangmoozaa / Shutterstock / Fotodom

Российские таможенники в первом полугодии 2026 года пресекли контрабанду драгоценных металлов и ювелирных изделий на общую сумму 4,5 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

Этот показатель почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, и стал рекордным. По данным фактам таможенники возбудили 53 уголовных дела и 192 дела об административных правонарушениях.

Контрабандные драгоценности в основном изымались у авиапассажиров столичных аэропортов и в Северо-Западном федеральном округе. Чаще всего их незаконно ввозили из ОАЭ, Турции и Китая, а вывозили — в Китай, США, Сингапур.

Ранее сообщалось о российском туристе, который вернулся из ОАЭ с часами и украшениями на шесть миллионов рублей и попался в аэропорту Санкт-Петербурга.

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