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12:14, 31 июля 2026Мир

На Западе отметили смену отношения России к участию США в урегулировании

Дизен: Россия перестала давать США особые привилегии в украинском конфликте
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия предоставляла США особые привилегии в период попыток американского президента Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине. После того как противостояние перешло в стадию «войны Трампа», эти привилегии прекратились. Такое замечание в соцсети X сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Похоже, Россия предоставляла США особые привилегии, пока Трамп пытался — искренне или нет — положить конец войне на Украине. Теперь, когда она стала войной Трампа, этим особым привилегиям, похоже, пришел конец», — написал политолог.

Ранее Дизен заявил, что Запад может пойти на усиление эскалации конфликта на Украине. По его словам, в какой-то момент государства Североатлантического альянса «начнут паниковать» и предпримут попытку замедлить наступление Вооруженных сил России, а затем могут сделать «что-нибудь глупое», например, еще сильнее пойти на эскалацию. Профессор добавил, что западные лидеры ведут свои страны к прямому конфликту.

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