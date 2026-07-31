Раскрыты предпочтения российских зумеров, миллениалов и бумеров в отпуске

Российские бумеры тратят на размещение в отпуске на 40 процентов больше, чем зумеры

Раскрыты предпочтения в отпуске российских туристов разных поколений — зумеров, миллениалов и бумеров. Анализ поездок в 2026 году провел сервис «Островок», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, по данным специалистов, зумеры (1997–2012 годы рождения) и миллениалы (1981–1996 годы рождения) чаще выбирают апартаменты, предпочитают необычные маршруты и путешествуют с меньшим бюджетом. Бумеры (1946–1964 годы рождения) же обычно останавливаются в классических отелях, тратят на размещение почти на 40 процентов больше и активнее путешествуют за границу.

«Возраст влияет не столько на выбор направления, сколько на сам стиль путешествий. Молодежь чаще экспериментирует с маршрутами и форматами размещения <...> При этом любопытно, что молодые туристы чаще становятся первыми, кто открывает новые маршруты, затем эти направления постепенно набирают популярность и у старших возрастных групп — например, так было с Адыгеей и Карачаево-Черкесией, спрос на которые вырос благодаря молодым туристам», — поделилась мнением управляющий директор сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» Ирина Козлова.

Ранее стало известно, что россияне начали чаще путешествовать и проводить отпуск внутри страны в 2026 году.

