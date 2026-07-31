Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:12, 31 июля 2026 (обновлено: 14:24, 31 июля 2026)Ценности

Назван идеальный гардероб для женщин старше 50 лет

Vogue: Синие джинсы и большая сумка идеальны для гардероба женщин старше 50 лет
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Редакторы журнала Vogue назвали идеальный гардероб для женщин старше 50 лет. Материал появился на сайте издания.

Представительницам данной возрастной категории эксперты посоветовали приобрести классические синие джинсы прямого или расклешенного кроя, а также брюки карго, с которыми можно создать неформальные и утонченные образы. В то же время они назвали обязательным наличие белых блузок и рубашек различного кроя и посоветовали добавить классические пиджаки и тренчи.

Кроме того, в список вошли элегантные кроссовки или лоферы и большие сумки, например, из гладкой кожи или замши. Также в настоящий момент актуальны джинсовые шоперы или вместительные плетеные сумки из рафии, которые уместны как в офисе, так и на пляже.

В июне модный эксперт и арт-директор Наталья Семенова раскрыла россиянам способы создать идеальный гардероб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Задержанные похитители россиян в Таиланде признались в расправе над ними
    Россиянам раскрыли причины отказа одному виду арендаторов
    Врач предупредил об опасности черники для некоторых людей
    В Европе задумались о восстановлении пограничного контроля между странами
    Приехавшего в Сеуту премьера Испании встретили криками «сукин сын»
    Боррель высказался о заявлении Италии о приостановке Шенгена с Испанией
    Заявившего о потерях Украины на поле боя Зеленского уличили во лжи
    Перспективы новых российских марок машин оценили
    Сирийцы словами «мы страдаем» описали жизнь после свержения Асада
    НАТО разработала планы расширения ядерного сдерживания в Европе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok