В Госдуме предупредили об увеличении атак ВСУ на российские объекты при одном условии

Депутат Журавлев: Количество атак ВСУ будет увеличиваться, если не уничтожить заводы

Количество атак на российские объекты будет только увеличиваться, если не уничтожить заводы по производству беспилотников, заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Заводы, собирающие эти самые беспилотники, нужно стереть с лица земли, причем, не только на Украине, но и в Европе — не устану повторять, что это самые что ни есть законные военные цели. Иначе число таких налетов с каждым днем будет только увеличиваться Алексей Журавлев первый заместитель председателя Комитета по обороне

Парламентарий подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по российским гражданским объектам, будучи неспособными организовать сколько-нибудь масштабные действия на линии фронта.

«Да, мы начали блокаду их портов, начали уничтожение топливной инфраструктуры и производственных цепочек украинской индустрии дронов. Но этого явно недостаточно, раз мы снова и снова видим атаки по нашим нефтебазам и логистическим центрам», — отметил Журавлев.

ВСУ в пятницу, 31 июля, атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Республику Татарстан и порт в Дагестане. Под ударом оказались нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и склады в Казани, Зеленодольске и Нижнекамске.

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ могли запускать дроны по Татарстану из Харьковской области.