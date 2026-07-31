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11:18, 31 июля 2026Россия

Раскрыто возможное место запуска дронов ВСУ по Татарстану

Военный Дандыкин: ВСУ могли запускать дроны по Татарстану из Харьковской области
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запускать дроны по Татарстану из Харьковской области. Такое возможное место раскрыл в беседе с aif.ru капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

По мнению специалиста, траектория полета беспилотников указывает на их пуск противником из приграничных областей, граничащих с Россией на востоке и северо-востоке от Татарстана.

Как предположил Дандыкин, украинская сторона применяет для ударов дроны с достаточно большой дальностью, в частности модели типа «Лютый» и новые модификации. Эксперт отметил, что эти модели позволяют наносить удары глубоко в тыл российских регионов.

В ночь на 31 июля ВСУ атаковали склады в Казани, Зеленодольске и Нижнекамске в Татарстане. Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев разъяснил, что налету подвергся логистический центр. Атака ВСУ была успешно отражена. Повреждений при ударе не зафиксировано, никто из жителей города не пострадал.

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