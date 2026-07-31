В окрестностях Белграда в чемодане обнаружили тело россиянки

Telegraf: В окрестностях Белграда в чемодане обнаружено тело гражданки России

В окрестностях Белграда в чемодане обнаружено тело гражданки России. Об этом сообщает портал Telegraf.

Вечером 30 июля в поселке Падинска-Скела в одном из каналов в чемодане было обнаружено тело женщины. Согласно первым неофициальным данным, убитая, вероятно, является гражданкой России, примерно 28 лет.

Как отмечает портал, на место происшествия немедленно прибыли полицейские патрули и эксперты-криминалисты, которые провели детальное расследование. Инспекция работает над выяснением всех обстоятельств этой трагедии и установлением обстоятельств смерти.

Тело убитой было направлено в Институт судебной медицины, где после вскрытия будет установлена ​​точная причина смерти, а также личность жертвы. Уточняется, что несколько человек были арестованы по подозрению в убийстве.

Портал отмечает, что в чемодане было найдено тело Людмилы Турковой, пропавшей 25 июля. Накануне исчезновения девушка собиралась пойти в клуб, но неизвестно, добралась ли она туда. Последнее сообщение она отправила в 23:15 по местному времени и с тех пор не выходила на связь, а также не появлялась в социальных сетях.

Ранее стало известно, что в Сербии пропала жительница Санкт-Петербурга Людмила Туркова. По словам подруги девушки, пропавшая не выходила на связь с 25 июля. Родственники обратились в полицию с заявлением о ее пропаже.

