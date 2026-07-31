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17:32, 31 июля 2026 (обновлено: 17:38, 31 июля 2026)Россия

Россия ударила по нефтеперерабатывающему заводу в Одессе

Минобороны: ВС России ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Одессе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Handout via Reuters

Вооруженные силы (ВС) России ударили по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Одессе. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Уточняется, что поражение получили цеха Одесского НПЗ. Помимо того, удары наносились по резервуару с горюче-смазочными материалами в порту Одессы, а также сухогрузу, который доставлял грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В оборонном ведомстве подчеркнули, что атаки велись при помощи высокоточного оружия и ударных беспилотников.

Ранее стало известно, что российские войска ударили по сортировочному комплексу «Новой почты» на Украине. Удар был нанесен 30 июля при помощи беспилотника «Герань-4».

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