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18:32, 31 июля 2026 (обновлено: 18:52, 31 июля 2026)Экономика

В Армении коньячный завод оппозиционера передали государству

Коньячный завод «Арарат» оппозиционера Царукяна передали под управление Армении
Дмитрий Воронин

Фото: Tobias1984 / Wikimedia

Коньячный завод «Арарат», принадлежавший арестованному главе оппозиционной партии «Процветающая Армения» бизнесмену Гагику Царукяну, передан под управление государства в лице Минэкономики. Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру закавказской республики сообщает «Интерфакс».

В ведомстве уточнили, что меры были осуществлены «в рамках производства по конфискации имущества незаконного происхождения (...) по решению Антикоррупционного суда».

Царукяна задержали 6 июля и на следующий день арестовали по обвинению в организации мошенничества и отмывания денег в особо крупных размерах. Как напоминает агентство, при аресте были конфискованы львы и тигр из его личного зоопарка, а спустя несколько дней под управление государства передали завод политика и бизнесмена «Араратцемент».

До этого «Процветающая Армения», согласно официальным данным, недобрала на выборах 0,004 процента голосов, необходимых для прохождения в парламент, и запрашивала пересчет голосов.

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