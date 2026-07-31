В Армении коньячный завод оппозиционера передали государству

Коньячный завод «Арарат» оппозиционера Царукяна передали под управление Армении

Коньячный завод «Арарат», принадлежавший арестованному главе оппозиционной партии «Процветающая Армения» бизнесмену Гагику Царукяну, передан под управление государства в лице Минэкономики. Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру закавказской республики сообщает «Интерфакс».

В ведомстве уточнили, что меры были осуществлены «в рамках производства по конфискации имущества незаконного происхождения (...) по решению Антикоррупционного суда».

Царукяна задержали 6 июля и на следующий день арестовали по обвинению в организации мошенничества и отмывания денег в особо крупных размерах. Как напоминает агентство, при аресте были конфискованы львы и тигр из его личного зоопарка, а спустя несколько дней под управление государства передали завод политика и бизнесмена «Араратцемент».

До этого «Процветающая Армения», согласно официальным данным, недобрала на выборах 0,004 процента голосов, необходимых для прохождения в парламент, и запрашивала пересчет голосов.