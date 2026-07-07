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19:17, 7 июля 2026Бывший СССР

В Армении арестовали лидера оппозиционной партии

В Армении суд на два месяца арестовал лидера оппозиционной партии Царукяна
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Ереванский суд общей юрисдикции отправил под арест лидера оппозиционной партии Процветающая Армения Гагика Царукяна. Об этом сообщил его адвокат Ерем Саркисян, передает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство об аресте на два месяца», — сказал он.

Адвокат подчеркнул, что в суде не прозвучало ни слова о правомерности задержания. По словам Саркисяна, ему показалось, что решение было заранее написано и нужно было соблюсти формальную часть дела.

Ранее «Процветающая Армения», недобравшая на выборах 0,004 процента для прохождения в парламент, запросила пересчет голосов. Представитель партии Арман Абовян сообщил, что на четырех избирательных участках были обнаружены 120 неучтенных голосов в ее пользу.

В понедельник, 6 июля, к Царукяну пришли с обысками сотрудники Службы национальной безопасности Армении. Сообщалось, что ведомство провело масштабные обыски почти во всех компаниях, которые входят в принадлежащий Царукяну концерн «Мульти Групп», а также по месту жительства директоров этих организаций.

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