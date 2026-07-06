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Бывший СССР
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08:51, 6 июля 2026Бывший СССР

К попытавшемуся оспорить итоги выборов в Армении лидеру оппозиции пришли с обысками

СНБ Армении проводит обыски в доме лидера партии «Процветающая Армения» Царукяна
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vahram Baghdasaryan / Reuters

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении проводит обыски в доме попытавшегося оспорить итоги прошедших 7 июня в республике парламентских выборов лидера партии «Процветающая Армения», предпринимателя Гагика Царукяна. Об этом сообщила пресс-секретарь партии Ивета Тоноян в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

«Сейчас проходит обыск в доме Гагика Царукяна. (...) Люди в масках из Службы национальной безопасности не позволяют войти в дом даже адвокатам», — сообщила представитель политического объединения.

По информации Тоноян, СНБ Армении также проводит масштабные обыски почти во всех компаниях, которые входят в принадлежащий Царукяну концерн «Мульти Групп», а также по месту жительства директоров этих организаций.

8 июня «Процветающая Армения», недобравшая на выборах 0,004 процента для прохождения в парламент, запросила пересчет голосов. Представитель партии Арман Абовян сообщил, что на четырех избирательных участках были обнаружены 120 неучтенных голосов в ее пользу.

13 июня Гагик Царукян подал в суд на премьер-министра Армении Никола Пашиняна и национальное телевидение. Политик потребовал от премьера опровергнуть высказывания в свой адрес, в которых политик назвал его шпионом и агентом.

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