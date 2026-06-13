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21:40, 13 июня 2026Бывший СССР

Армянский оппозиционер Царукян подал в суд на Пашиняна и национальное телевидение

Оппозиционер Царукян подал в суд на Пашиняна и национальное телевидение Армении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Лидер оппозиционнной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян подал в суд на премьер-министра страны Никола Пашиняна и национальное телевидение. Соответствующие данные опубликованы на портале судебной статистики datalex.am.

Царукян требует от Пашиняна опровергнуть высказывания в свой адрес, где премьер называл его шпионом и агентом, а также обвинял в криминальном сговоре и разграблении армянского народа. Кроме того, оппозиционер хочет взыскать с политика 24,54 тысячи долларов в качестве компенсации морального вреда.

От телевидения Царукян требует опровержения сообщений о том, что его партия была основана по указанию экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Он намерен взыскать 32,5 тысячи долларов и добиться возмещения судебных расходов.

Ранее стало известно, что Никол Пашинян публично угрожал оппозиции во время агитационной кампании перед парламентскими выборами в республике. Об этом заявила наблюдательная миссия ОБСЕ в своем предварительном отчете.

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