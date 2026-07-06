В ВСУ заявили о полном отсутствии ракет для Patriot

У Украины закончились ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил советник министра обороны республики Сергей Бескрестнов, передает «Страна.ua».
«У нас нет ракет, нечем работать по баллистическим ракетам», — рассказал Бескрестнов.
По его словам, Киев просит своих союзников предоставить ракеты из своих запасов, но они не спешат этого делать.
Ранее Бескрестнов заявил, что российские дроны-камикадзе «Герань Сикер», которые используют для уничтожения важных целей, нельзя заглушить при помощи систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).