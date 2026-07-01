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20:54, 1 июля 2026Наука и техника

На Украине рассказали о неуязвимости новых «Гераней»

Бескрестнов: Система РЭБ не сможет заглушить управляемую «Герань Сикер»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российские дроны-камикадзе «Герань Сикер», которые используют для уничтожения важных целей, нельзя заглушить при помощи систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). О неуязвимости нового аппарата рассказал советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов в своем Telegram-канале.

По его словам, опцию «Сикер» можно установить на все версии «Гераней». В частности, Вооруженные силы России часто используют реактивные дроны «Герань-4 Сикер».

Новая модификация беспилотника несет MESH-модем, который позволяет пилоту управлять дроном. Также «Герань Сикер» получила систему автоматического распознавания, захвата и наведения на цель. Бескрестнов отметил, что алгоритмы машинного зрения могут довести дрон до цели даже под воздействием средств РЭБ.

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В июне стало известно, что российские «Герани-4» с автоматической селекцией целей способны самостоятельно выделять необходимые объекты.

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