Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:16, 11 июня 2026Наука и техника

Названа особенность умных «Гераней-4»

Российские дроны «Герань-4» автоматически выделят цели
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские дроны-камикадзе «Герань-4» с автоматической селекцией целей способны самостоятельно выделять необходимые объекты. Особенность умных дронов назвал Telegram-канал «Осведомитель».

В публикации обратили внимание на кадры работы операторов 50-й отдельной бригады беспилотных систем «Варяг», которые поражали цели реактивными «Геранями» с управлением по Mesh-связи.

На интерфейсе оператора можно заметить метки, которые дрон ставит автоматически. Аппарат идентифицирует тип цели и ведет подсчет потенциальных объектов для удара. Транспорт помечают на экране буквой V, а людей — словом person.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

«Герань-4» оснащена турбореактивным двигателем, который обеспечивает скорость до 500 километров в час. Аппарат может нести боевую часть весом до 70 килограммов.

В феврале стало известно, что российские «Герани-2» начали использовать в качестве носителей малоразмерных FPV-квадрокоптеров. Ретрансляция сигнала позволяет управлять FPV-дроном на большом расстоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В здание МИД в Москве приехали послы Германии, Великобритании и Франции. Что известно о новом витке переговоров?

    Обчистивший квартиру по указанию куратора российский студент избежал СИЗО

    Трамп пообещал «выбомбить все дерьмо» из Ирана

    Вынесен вердикт по расправе сценариста «Счастливы вместе» над участником «Дома-2»

    Звезду «Великолепного века» и ее мужа задержали по делу о наркотиках

    Мужчину задержали за развратные действия в отношении мальчика в метро Москвы

    Москвичам спрогнозировали скорый спад жары

    Обнаружено средство для снижения риска ревматоидного артрита

    Лолита появилась на публике в украшениях за 2,4 миллиона рублей

    Россиянам посоветовали забрать деньги из некоторых банков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok