Названа особенность умных «Гераней-4»

Российские дроны «Герань-4» автоматически выделят цели

Российские дроны-камикадзе «Герань-4» с автоматической селекцией целей способны самостоятельно выделять необходимые объекты. Особенность умных дронов назвал Telegram-канал «Осведомитель».

В публикации обратили внимание на кадры работы операторов 50-й отдельной бригады беспилотных систем «Варяг», которые поражали цели реактивными «Геранями» с управлением по Mesh-связи.

На интерфейсе оператора можно заметить метки, которые дрон ставит автоматически. Аппарат идентифицирует тип цели и ведет подсчет потенциальных объектов для удара. Транспорт помечают на экране буквой V, а людей — словом person.

«Герань-4» оснащена турбореактивным двигателем, который обеспечивает скорость до 500 километров в час. Аппарат может нести боевую часть весом до 70 килограммов.

В феврале стало известно, что российские «Герани-2» начали использовать в качестве носителей малоразмерных FPV-квадрокоптеров. Ретрансляция сигнала позволяет управлять FPV-дроном на большом расстоянии.