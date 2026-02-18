Реклама

13:37, 18 февраля 2026

Российские «Герани» получили новую функцию

Российские «Герани-2» превратили в носителей FPV-дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские дроны-камикадзе «Герань-2» превратили в носителей FPV-квадрокоптеров. На новую функцию аппарата обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На видео показана летящая «Герань-2», с которой отделяется небольшой объект. В сообщении предположили, что с большого беспилотника взлетел миниатюрный дрон-камикадзе. «Герань» могла получить направляющие для переноски квадрокоптера.

Можно допустить, что «Герань-2» выступает в качестве ретранслятора, который позволяет управлять FPV-дроном на большом расстоянии.

Российские конструкторы экспериментируют с нагрузками дронов-камикадзе «Герань», которые изначально разработали для поражения целей по заложенным координатам. В частности, их оснащали ракетами класса «воздух-воздух».

В январе стало известно, что часть «Гераней-2», которые применяют для поражения украинских объектов, оснастили переносными зенитными ракетными комплексами «Верба» для борьбы с авиацией противника. Также аппарат получил камеру и модем для связи с оператором.

