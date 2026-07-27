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Силовые структуры
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08:26, 27 июля 2026 (обновлено: 08:33, 27 июля 2026)Силовые структуры

Появились подробности о стрельбе в российском военном общежитии

На Рублевском шоссе произошла стрельба в военном общежитии
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства стрельбы в военном общежитии Минобороны на Рублевском шоссе. Об этом пишут «Ведомости».

По данным источников издания, стрельбу из окна устроила 17-летняя дочь подполковника, которую завербовали через соцсети кураторы с территории Украины. Инцидент произошел на прошлой неделе внутри периметра воинской части. На место прибыли росгвардейцы и военная полиция. Никто не пострадал.

Правоохранители выяснили, что девушка перед стрельбой раскрасила лицо в желто-синий цвет, потом открыла сейф отца, где хранилось около миллиона рублей и травматическое оружие, и под диктовку кураторов произвела несколько выстрелов в стены и окно.

Ранее в Уфе сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, устроившего стрельбу в квартире.

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