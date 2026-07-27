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08:03, 27 июля 2026Из жизни

Невеста отменила свадьбу и в тот же вечер вышла замуж за другого

В Индии девушка отменила свадьбу с одним женихом и в тот же вечер вышла замуж за другого
Никита Савин
Никита Савин

Фото: A Rehman 786 / Shutterstock / Fotodom

В индийском штате Уттаракханд невеста отменила свадьбу с одним женихом из-за его пьяных родственников и тут же вышла замуж за другого. Об этом пишет The Times of India.

Свадьба между 24-летней девушкой и ее избранником должна была состояться 21 июля в одном из банкетных залов города Рурки. Однако за несколько минут до начала церемонии родственники невесты заявили, что некоторые родственники жениха явились пьяными и домогались женщин. Вспыхнул конфликт, закончившейся потасовкой, которую пришлось разнимать полиции.

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Невесту очень расстроило поведение родных жениха. Она заявила, что свадьбы не будет. Семьи договорились об отмене праздника и возврате подарков. Однако тем же вечером родственники девушки нашли ей нового избранника и сыграли свадьбу в том же банкетном зале. Кроме того, родные девушки выдвинули обвинения против семьи ее первого жениха из-за учиненного скандала.

Ранее сообщалось, что житель Китая женился на женщине через три дня после знакомства и вскоре очень пожалел об этом. У его избранницы оказались большие долги.

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