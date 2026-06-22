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09:06, 22 июня 2026Из жизни

Мужчина женился после трех дней знакомства с невестой и через неделю очень пожалел об этом

В Китае мужчина женился через три дня после знакомства и очень пожалел об этом
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: tarnavsky88 / Shutterstock / Fotodom

Житель Китая женился на женщине через три дня после знакомства и вскоре очень пожалел об этом. Как пишет издание South China Morning Post., брак продержался чуть больше недели.

32-летний мужчина по фамилию Гу, живущий в провинции Чжэцзян, по совету родителей нашел невесту при помощи брачного агентства. Там ему посоветовали жениться на 30-летней женщине из провинции Шэньси. В анкете утверждалось, что у нее нет долгов, судимостей и серьезных заболеваний. Родители Гу решили, что нужно соглашаться.

Свадьбу сыграли через три дня. Перед этим Гу и его ни разу не встречались и лишь пять минут общались по видеосвязи. Сваха взяла с семьи Гу 160 тысяч юаней (1,7 миллиона рублей) за оказанную услугу. Еще 100 тысяч юаней (более миллиона рублей) пришлось потратить на традиционный выкуп за невесту, который берет семья девушки.

После свадьбы Гу обнаружил, что кредитная история его новой жены не так чиста, как утверждала сваха. Женщине предстояло выплатить банку долг бывшего ухажера, составлявший 100 тысяч юаней (более миллиона рублей). На следующий день она сообщила Гу о проблемах со здоровьем. Как выяснилось, женщина страдает от повышенного уровня печеночных ферментов и избыточного веса. При этом она заверила его, что это не помешает им завести детей.

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Спустя девять дней после свадьбы Гу предложил развестись. Женщина сначала согласилась, но затем передумала и подала на него в суд, потребовав компенсацию величиной 50 тысяч юаней (530 тысяч рублей). В иске она жалуется, что Гу хотел, чтобы она делала макияж, убиралась в доме и нашла работу, а развод вызвал у нее депрессию.

Гу также судится с брачным агентством и пытается вернуть 160 тысяч юаней, которые он заплатил свахе.

Выкуп невесты — древняя традиция, которая сохранилась в некоторых странах Азии, Африки, Ближнего Востока и Океании. В Китае родственники невесты, как правило, требуют за согласие на брак 200 тысяч юаней (1,8 миллиона рублей) и квартиру. В России, на Украине и во многих странах Европы был распространен противоположный обычай: семья жениха ожидала, что у невесты будет приданое.

В 2017 году сообщалось, что житель китайского города Урумчи вместо квартиры купил невесте камень весом 33 тонны, стоивший миллион юаней. Подарок не впечатлил девушку.

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