Китаец подарил невесте 33-тонный камень вместо квартиры

Житель города Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая подарил невесте камень весом 33 тонны вместо квартиры, потратив на него почти 160 тысяч долларов. Об этом сообщает интернет-портал Shanghaiist.

Во вторник, 14 марта, Лю Фэй сделал предложение своей девушке Ван Фанфан, подарив вместо обещанной ранее квартиры валун, купленный у коллекционера, который заявил, что это метеорит. За попытку удивить невесту мужчина отдал один миллион юаней (160 тысяч долларов).

Фэй выложил огромное сердце из лепестков роз, позвал своих друзей и накрыл подарок красной тканью, чтобы Фанфан не догадалась о нем раньше времени. Хоть она и ответила согласием на предложение выйти замуж, подарок ее не впечатлил.

Когда Лю спросил Ван, хочет ли она увидеть метеорит, девушка ответила, что на самом деле идти замуж не хочет, но все же пошла, пишет Shanghaiist.

В конце 2016 года другой житель КНР предложил своей девушке выйти за него замуж, сложив для нее на асфальте сердце из 1500 бутылок соевого молока. Она тоже согласилась на необычное предложение руки и сердца.