Китаец сделал предложение девушке при помощи полутора тысяч бутылок

Житель китайской провинции Шаньси сложил из множества бутылок соевого молока гигантское сердце, чтобы сделать предложение своей девушке. Об этом сообщает агентство UPI.

Для сооружения фигуры мужчине понадобилось около 1,5 тысячи штук. С помощью знакомых он расставил их на асфальте в виде сердца. Видео, опубликованное сервисом Newsflare, показывает, что необычное событие собрало толпу зевак.

Когда сердце было готово, молодой человек привел подругу и спросил, станет ли она его женой. Девушка ответила согласием. После этого зрители, расталкивая друг друга, кинулись за оставленными на асфальте бутылками соевого молока.

В ноябре сообщалось, что укротитель крокодилов сделал предложение своей подруге на глазах у публики, во время шоу в Австралийском парке рептилий.