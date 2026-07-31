Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:46, 31 июля 2026Бывший СССР

Россия поможет одной стране в случае провокаций со стороны Украины

Васильев: Россия подставит свое плечо Белоруссии в случае провокаций на границе с Украиной
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Россия поможет Белоруссии в случае провокаций на границе с Украиной и другими недружественными странами. Об этом РИА Новости заявил постоянный представитель России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев.

Васильев подчеркнул, что напряженность заметно растет, но руководство Белоруссии стремится избежать конфронтации и провокаций.

«Но сопредельные государства должны понимать, что Россия свое "плечо" подставит как в формате Союзного государства, так и ОДКБ», — добавил Васильев.

Постпред также отметил, что в любом случае главное слово касательно обстановки по периметру границы Белоруссии с Украиной и другими странами останется за белорусской стороной.

Ранее Министерство обороны Белоруссии прокомментировало слухи об укреплениях на границе с Украиной.

А Киев решил возбудить уголовное дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Пожар уничтожил склад DNS во Владивостоке. Огонь охватил 5000 «квадратов». Что известно о ЧП?
    В ЕГЭ по истории добавят устную часть
    Изменения в правилах ОСАГО и квитанциях ЖКХ, выплаты самозанятым и все налоги в одном месте. Что изменится в России с 1 августа?
    Украине предрекли потерю возможности повлиять на исход конфликта
    Украина атаковала логистический центр в тысяче километров от границы
    Женщина пережила 10-минутную остановку сердца и рассказала о видениях ледяного человека
    На Украине заявили о замирании фронта
    Россия вышла в лидеры по добыче осетровых
    Опубликованы кадры мощного пожара на складе во Владивостоке
    Россия поможет одной стране в случае провокаций со стороны Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok