Россия поможет одной стране в случае провокаций со стороны Украины

Васильев: Россия подставит свое плечо Белоруссии в случае провокаций на границе с Украиной

Россия поможет Белоруссии в случае провокаций на границе с Украиной и другими недружественными странами. Об этом РИА Новости заявил постоянный представитель России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев.

Васильев подчеркнул, что напряженность заметно растет, но руководство Белоруссии стремится избежать конфронтации и провокаций.

«Но сопредельные государства должны понимать, что Россия свое "плечо" подставит как в формате Союзного государства, так и ОДКБ», — добавил Васильев.

Постпред также отметил, что в любом случае главное слово касательно обстановки по периметру границы Белоруссии с Украиной и другими странами останется за белорусской стороной.

Ранее Министерство обороны Белоруссии прокомментировало слухи об укреплениях на границе с Украиной.

А Киев решил возбудить уголовное дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко.