В Минобороны Белоруссии прокомментировали слухи об укреплениях на границе с Украиной

Глава Минобороны Белоруссии Хренин опроверг данные о фортификациях на границе с Украиной

Сообщения о строительстве Белоруссией укреплений на границе с Украиной ложные. Такое заявление сделал глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин, передает БелТА.

«Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью: создать напряжение в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас лютых врагов. Это не соответствует никакой действительности», — прокомментировал он слухи.

По словам чиновника, такие действия можно отнести к войне в информационном поле.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вооруженные силы Белоруссии не будут принимать участия в конфликте на Украине. Глава государства подчеркнул приверженность Белоруссии мирному урегулированию конфликта на Украине и указал на желание «партии войны» из числа западных элит затянуть противостояние.