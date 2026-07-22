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14:25, 22 июля 2026 (обновлено: 14:34, 22 июля 2026)Бывший СССР

В Минобороны Белоруссии прокомментировали слухи об укреплениях на границе с Украиной

Глава Минобороны Белоруссии Хренин опроверг данные о фортификациях на границе с Украиной
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Сообщения о строительстве Белоруссией укреплений на границе с Украиной ложные. Такое заявление сделал глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин, передает БелТА.

«Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью: создать напряжение в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас лютых врагов. Это не соответствует никакой действительности», — прокомментировал он слухи.

По словам чиновника, такие действия можно отнести к войне в информационном поле.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Вооруженные силы Белоруссии не будут принимать участия в конфликте на Украине. Глава государства подчеркнул приверженность Белоруссии мирному урегулированию конфликта на Украине и указал на желание «партии войны» из числа западных элит затянуть противостояние.

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