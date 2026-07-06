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12:19, 6 июля 2026Бывший СССР

Лукашенко высказался о возможности отправки белорусских военных на Украину

Лукашенко исключил возможность участия ВС Белоруссии в конфликте на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба президента Белоруссии / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) Белоруссии не будут принимать участия в конфликте на Украине. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Подчеркиваю, уважаемые товарищи: никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, это плохо, что война идет в Украине», — исключил возможность такого сценария политик.

Лукашенко подчеркнул приверженность Белоруссии мирному урегулированию конфликта на Украине и указал на желание «партии войны» из числа западных элит заятнуть противовостояние. По мнению президента Белоруссии, отдельных политиков на Западе раздражают самостоятельность и независимость Минска, а также союз с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у Лукашенко нет паники из-за высказываний президента Украины Владимира Зеленского. При этом российский лидер назвал ультиматумы Киева поводом для обеспокоенности.

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