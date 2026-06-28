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22:58, 28 июня 2026Россия

Путин оценил панику Лукашенко из-за окриков Зеленского

Путин: У Лукашенко нет паники из-за окриков Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что у его белорусского коллеги Александра Лукашенко нет паники из-за окриков украинского лидера Владимира Зеленского.

По мнению Путина, резкие высказывания со стороны киевского руководства, которые многие расценивают как попытку вовлечь Белоруссию в военный конфликт, не вызывают у властей республики паники, однако рассматриваются как повод для серьезной обеспокоенности.

«Когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются, но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно», — сказал Путин.

Ранее в июне президент Украины Владимир Зеленский в ультимативной форме потребовал от Лукашенко свернуть некое оборудование, якобы расположенное на территории Белоруссии и якобы используемое Россией для корректировки ударов по позициям ВСУ. В ответ Лукашенко призвал Зеленского не втягивать Минск в конфликт и сосредоточиться на переговорах, а не на громких заявлениях.

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