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15:20, 26 июля 2026 (обновлено: 15:24, 26 июля 2026)Россия

Путин подписал закон об ужесточении требований к доходам мигрантов

Путин подписал закон, обязывающий мигрантов содержать семью
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении требований к доходам мигрантов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, иностранные граждане, которые работают в России, будут обязаны содержать себя и членов своей семьи, находящихся на их иждивении. Уровень содержания должен быть не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума на душу населения в регионе, где они работают.

В случае если мигрант трудится сразу в нескольких регионах, расчет производится по наибольшему прожиточному минимуму. Кроме того, размер такой величины не должен быть больше среднемесячной зарплаты в соответствующем субъекте.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России увеличат вдвое перечень предполагающих выдворение мигрантов правонарушений. Изначально список планировалось увеличить с 22 до 43 статей административного кодекса, однако с учетом поступивших поправок число правонарушений их число составит 45.

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