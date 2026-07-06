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08:47, 6 июля 2026Россия

Володин заявил об увеличении вдвое списка предполагающих выдворение мигрантов нарушений

Володин: Перечень предполагающих выдворение мигрантов правонарушений увеличат вдвое
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В России перечень предполагающих выдворение мигрантов правонарушений увеличат вдвое. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Как пояснил Володин, изначально список планировалось увеличить с 22 до 43 статей административного кодекса, однако с учетом поступивших поправок число правонарушений, предусматривающих в качестве наказания выдворения мигранта из страны, составит 45.

Перечень правонарушений, в частности, дополнит статья о неповиновении законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы Российской Федерации.

Кроме того, в список войдет статья о дискриминации прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии.

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