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07:57, 31 июля 2026 (обновлено: 08:10, 31 июля 2026)Бывший СССР

На Украине заявили о замирании фронта

Советник Минобороны Украины Флеш заявил о замирании фронта
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Фронт замер с обеих сторон конфликта, он почти не двигается. Такое мнение выразил в Telegram-канале советник украинского президента по вопросам развития технологических направлений в сфере обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флеш.

Он утверждает, что в настоящее время украинская и российская армии ведут войну на истощение, уничтожая инфраструктуру обеих стран.

«Как и все войны, эта война тоже закончится. Только победителя не будет», — полагает Бескрестнов. Он назвал происходящее безумием, которое закончится разрушением экономики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до этого отметил, что российский лидер Владимир Путин уже озвучил все предложения Москвы по урегулированию конфликта. Он также заявил, что заморозка конфликта невозможна с учетом позиции Киева.

Ранее ВС России впервые ударили по американскому заводу по производству дронов в Киеве. Он создавал высокоточные БПЛА для нанесения «глубоких» ударов по территории РФ.

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