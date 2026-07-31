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08:59, 31 июля 2026Бывший СССР

В Прибалтике назвали цену участия в войне против Ирана

Politico: Страны Прибалтики хотят увеличение американского контингента
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: U.S. Navy / Reuters

Помощь стран Прибалтики в войне США против Ирана дорого обойдется Вашингтону. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на чиновника одной из республик.

«Мы хотим, чтобы в странах Прибалтики было больше американских войск — лучше бригада вместо батальона или, по крайней мере, больше батальонов и на более постоянной основе», — рассказал чиновник.

По его словам, республики утвердили широкий парламентский мандат для активного участия в операциях США в Ормузском проливе.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Прибалтики стали «главными боеголовками» против России. Он также напомнил о расширении Североатлантического альянса (НАТО) и Европейского союза (ЕС) в начале 2000-х.

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