В Прибалтике назвали цену участия в войне против Ирана

Politico: Страны Прибалтики хотят увеличение американского контингента

Помощь стран Прибалтики в войне США против Ирана дорого обойдется Вашингтону. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на чиновника одной из республик.

«Мы хотим, чтобы в странах Прибалтики было больше американских войск — лучше бригада вместо батальона или, по крайней мере, больше батальонов и на более постоянной основе», — рассказал чиновник.

По его словам, республики утвердили широкий парламентский мандат для активного участия в операциях США в Ормузском проливе.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Прибалтики стали «главными боеголовками» против России. Он также напомнил о расширении Североатлантического альянса (НАТО) и Европейского союза (ЕС) в начале 2000-х.