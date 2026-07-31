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Из жизни
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09:02, 31 июля 2026Из жизни

Невеста подожгла церковь при помощи тампона за день до свадьбы

В США невеста подожгла церковь при помощи тампона и украденной зажигалки накануне свадьбы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shutterstock AI / Shutterstock / Fotodom

В США невеста подожгла церковь за день до свадьбы. Об этом сообщает The Salt Lake Tribune.

Вечером 10 июля 25-летняя женщина из штата Вайоминг вместе с женихом и родственниками украшала помещение для свадьбы в здании церкви в штате Юта. Когда они уже собирались уходить, сработала пожарная сигнализация. Как выяснилось, в одной из комнат загорелся стул. Его потушили пламя водой из ваз с цветами и огнетушителем.

Прибывшие на место происшествия следователи заметили, что под одним из стульев в комнате лежал обугленный тампон с аппликатором. Выяснилось, что ранее в тот же день невеста украла две зажигалки в магазине, спрятав их в обуви, причем кража попала на видео. Когда полиция допросила ее, она назвала вымышленное имя и дату рождения. На вопрос о зажигалках женщина ответила, что у нее их не бывает, потому что она не курит. Жених подтвердил, что перед тем, как сработала сигнализация, он и невеста были вдвоем в комнате, где вспыхнул огонь.

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Женщину арестовали через две недели после происшествия, она находится в окружной тюрьме без права освобождения под залог. Ее ждет суд по обвинению в поджоге, краже и предоставлении ложных сведений. Мотив ее поступка остается неясным.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттаракханд невеста отменила свадьбу с женихом из-за его пьяных родственников. А затем тем же вечером вышла замуж за другого мужчину в том же банкетном зале.

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