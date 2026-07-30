Зеленский попытался использовать Иран для эскалации между США и Россией

NZZ: Зеленский пытается с помощью Ирана вернуть Трампу интерес к конфликту на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пытается объединить украинский конфликт с войной в Иране, чтобы вернуть к себе интерес американского лидера Дональда Трампа. Однако он терпит поражение в этм замысле, такое мнение приводит обозреватель Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Андреас Рюеш.

«Позиция Украины в этой ситуации ясна — она заинтересована, чтобы вновь привлечь США в качестве союзника в борьбе с Россией. Тот факт, что в 2025 году президент Дональд Трамп прекратил военную помощь Киеву и занял нейтральную позицию, выгоден прежде всего России», — отмечается в статье.

В связи с этим украинская сторона стремится ухватиться за любой аргумент, который сделает ее привлекательной в глазах Вашингтона как партнера, в том числе заявляя о готовности предоставить технологии беспилотников. Для этого же Зеленский прямо перед визитом в Белый дом обвинил Россию в снабжении Ирана разведывательной информацией для атак на американские базы, отмечает издание.

Однако украинский лидер потерпел поражение в своих стремлениях во время беседы с Трампом, утверждает Рюеш.

«Президент придерживается четкой линии в таких вопросах — он последовательно защищает Россию. На вопрос журналиста о предполагаемом сотрудничестве спецслужб Москвы и Тегерана Трамп ответил уклончиво. Он сказал, что не верит в это, но спросит у [президента РФ Владимира] Путина», — сообщается в материале.

В то же время, обращает внимание автор статьи, глава Белого дома испытывает «глубокую антипатию к Зеленскому, несмотря на все сообщения о якобы более теплых отношениях». К тому же, если Трамп признает реальность существования враждебного союза России и Ирана, ему придется полностью пересматривать внешнюю политику. Сейчас же он перепоручил задачу по «сдерживанию» Москвы полностью европейцам.

Потому американский президент рассматривает Украину и Иран строго как отдельные конфликты. Он не заинтересован в том, чтобы включить Киев в альянс против Ирана, иначе принял бы Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в одно время, а не по очереди. Израильский премьер также будто не хочет смешивать две эти проблемы. Его страна всегда отказывалась предоставить Украине военную помощь.

Ранее Politico со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что Киев выдвинул условие для помощи Трампу в войне с Ираном.«Мы готовы поддержать тех, кто поддерживает нас», — указал собеседник издания.