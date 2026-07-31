Shot: Психологи фиксируют резкий рост расстройств россиян после летних корпоративов

Психотерапевты рассказали об одной проблеме россиян после летних корпоративов. Как стало известно Telegram-каналу Shot, специалисты отметили, что случайный секс с коллегой на мероприятии может привести к депрессии.

По сведениям издания, врачи за последнее время фиксировали рост обращений клиентов после подобных ивентов с коллегами. За помощью приходят и мужчины, и женщины.

Как утверждают психотерапевты, корпоративы со спиртными напитками снимают внутренние запреты и вскрывают старые симпатии. Проснувшись в компании с коллегой, многие начинают паниковать. Ситуация обостряется для тех, кто состоит в браке или с кем-то встречается.

Больше, по информации медиков, после случайной близости страдают мужчины. У многих из них просыпается совесть, они не представляют, как дальше взаимодействовать с коллегой в обыденных ситуациях. Женщины же переживают, как будут выглядеть в глазах остальных сослуживцев после случайного секса на корпоративе.

Врач-сексолог Лариса Никитина рекомендовала и тем, и другим сильно не сокрушаться по поводу произошедшей незапланированной близости. По ее мнению, подобные переживания могут вылиться в постоянные панические атаки и затяжную депрессию.

Ранее сексолог Александра Миллер заявила, что интерес россиян к сексу падает.