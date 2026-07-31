Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:04, 31 июля 2026 (обновлено: 09:14, 31 июля 2026)Россия

Психотерапевты рассказали об одной проблеме россиян после летних корпоративов

Shot: Психологи фиксируют резкий рост расстройств россиян после летних корпоративов
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ESB Professional / Shutterstock / Fotodom

Психотерапевты рассказали об одной проблеме россиян после летних корпоративов. Как стало известно Telegram-каналу Shot, специалисты отметили, что случайный секс с коллегой на мероприятии может привести к депрессии.

По сведениям издания, врачи за последнее время фиксировали рост обращений клиентов после подобных ивентов с коллегами. За помощью приходят и мужчины, и женщины.

Как утверждают психотерапевты, корпоративы со спиртными напитками снимают внутренние запреты и вскрывают старые симпатии. Проснувшись в компании с коллегой, многие начинают паниковать. Ситуация обостряется для тех, кто состоит в браке или с кем-то встречается.

Больше, по информации медиков, после случайной близости страдают мужчины. У многих из них просыпается совесть, они не представляют, как дальше взаимодействовать с коллегой в обыденных ситуациях. Женщины же переживают, как будут выглядеть в глазах остальных сослуживцев после случайного секса на корпоративе.

Врач-сексолог Лариса Никитина рекомендовала и тем, и другим сильно не сокрушаться по поводу произошедшей незапланированной близости. По ее мнению, подобные переживания могут вылиться в постоянные панические атаки и затяжную депрессию.

Ранее сексолог Александра Миллер заявила, что интерес россиян к сексу падает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление после ударов ВСУ по складам российских компаний
    Полиция Вьетнама отказалась искать загадочно пропавшую у моря россиянку
    Алиев заключил союз с президентом постсоветской страны
    Власти раскрыли последствия в российском городе после удара дронов ВСУ
    Появилось видео массового прорыва границы мигрантами в Испании
    Появились подробности о ставшем участником «Артподготовки» россиянине
    Трамп выступил с заявлением о завершении украинского конфликта
    Москвичам назвали финальные сроки массового купального сезона
    Российский «Горыныч» попал в зону СВО
    Тревел-блогер раскрыл траты на жизнь российского переселенца в Германии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok