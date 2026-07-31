Опубликованы кадры мощного пожара на складе во Владивостоке

МЧС опубликовало кадры мощного пожара на складе DNS во Владивостоке

Опубликованы кадры мощного пожара на складе DNS во Владивостоке. Снимки выложила пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

На выложенных кадрах видно, что над складским комплексом поднимается огромный столб черного дыма, а открытое горение внутри помещения продолжается.

Утром 31 июля во Владивостоке на Днепровской улице вспыхнул крупный пожар. По данным пресс-службы МЧС России по Приморскому краю, первоначальная площадь возгорания составила 1000 квадратных метров, позже она выросла до 5000 «квадратов».