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07:54, 31 июля 2026Россия

Опубликованы кадры мощного пожара на складе во Владивостоке

МЧС опубликовало кадры мощного пожара на складе DNS во Владивостоке
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

МЧС России по Приморскому краю

Опубликованы кадры мощного пожара на складе DNS во Владивостоке. Снимки выложила пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

На выложенных кадрах видно, что над складским комплексом поднимается огромный столб черного дыма, а открытое горение внутри помещения продолжается.

МЧС России по Приморскому краю

Утром 31 июля во Владивостоке на Днепровской улице вспыхнул крупный пожар. По данным пресс-службы МЧС России по Приморскому краю, первоначальная площадь возгорания составила 1000 квадратных метров, позже она выросла до 5000 «квадратов».

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