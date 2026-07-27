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08:38, 27 июля 2026 (обновлено: 08:40, 27 июля 2026)Мир

В ЕС заявили о провалившейся попытке вычеркнуть Россию

Депутат ЕП Картайзер: Попытки ЕС вытеснить культуру России нежизнеспособны
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Попытки европейских политиков искоренить русскую культуру являются нежизнеспособными, поскольку она прочно устоялась в европейской цивилизации. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

По его словам, культура России прочно закрепилась в общеевропейском наследии, поэтому любые попытки отделить ее от широкой европейской культуры являются полностью искусственными. Европейский союз в последнее время стремится вытеснить все, что связано с чем-то русским, подметил парламентарий.

«За последние годы мы стали свидетелями множества тщетных попыток устранить все русское из нашей жизни», — посетовал Картайзер. В рамках этой борьбы в ЕС даже отменяли трансляции балетных постановок московского Большого театра, которые имели большую популярность, добавил он.

Ранее юрист Алешандри Геррейру заявил, что работающим в сфере IT россиянам следует особенно опасаться неожиданного задержания в странах Европейского союза. «Самые безобидные предлоги могут использоваться как ловушка», — предупредил эксперт.

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