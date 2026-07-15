Россиян предупредили о неожиданных задержаниях в ЕС

Геррейру: Работающим в IT россиянам нужно опасаться задержания в ЕС

Работающим в сфере IT россиянам следует особенно опасаться неожиданного задержания в странах Европейского союза (ЕС) с последующей выдачей США. Об этом предупредил португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру в интервью РИА Новости.

«Люди, связанные с технологиями, криптовалютой, сферой искусственного интеллекта, должны быть особенно настороже. Самые безобидные предлоги могут использоваться как ловушка для их задержания», — рассказал он.

По его словам, США неоднократно запрашивали экстрадицию задержанных на территории ЕС россиян для пополнения своего «обменного фонда».

Ранее со схожим предупреждением выступили в российском МИД. «На фоне введения многочисленных экстерриториальных санкций, нацеленных против стратегических сегментов отечественной экономики, многие россияне, сами того не подозревая, рискуют оказаться на прицеле у американцев», — сообщили в ведомстве.