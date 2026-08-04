Раскрыты условия сделки Ирана и Омана по Ормузскому проливу

NYT: Иран и Оман близки к соглашению о возобновлении судоходства в Ормузском проливе

Иран и Оман близки к соглашению о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на иранских и американских чиновников.

По словам источников, знакомых с условиями сделки, суда, следующие в Персидский залив, будут проходить вдоль побережья Ирана. Суда, покидающие залив, будут следовать вдоль побережья Омана.

Соглашение включает «сервисный сбор» за проход через пролив. По словам иранских чиновников, это покроет экологические издержки судоходства, расходы на обеспечение безопасности грузовых судов и танкеров, а также оплату труда персонала. Доходы будут поделены поровну между Ираном и Оманом.

При этом американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, заявил, что иранская версия событий «не соответствует действительности», и отметил, что любые «временные» маршруты через пролив не потребуют одобрения или разрешения со стороны Ирана и не будут предусматривать плату за проход.

Ранее газета Financial Times также сообщила, что Иран близок к заключению соглашения с Оманом по Ормузскому проливу. В публикации отмечалось, что эта сделка считается критически важной для предотвращения эскалации конфликта между Тегераном и Вашингтоном.