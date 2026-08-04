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10:45, 4 августа 2026 (обновлено: 10:52, 4 августа 2026)Россия

Обстановка после атаки ВСУ на склад в Ленобласти изменилась

Дрозденко: В Ленобласти ликвидировали открытое горение на атакованном ВСУ складе
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Ленинградской области ликвидировали открытое горение на атакованном Вооруженными силами Украины (ВСУ) складе. Об изменившейся обстановке сообщил глава российского региона Александр Дрозденко в Telegram.

«По ситуации в Красном Бору: в данный момент открытое возгорание ликвидировано, идет проливка части здания склада», — обозначил Дрозденко.

По информации губернатора, угрозы распространения огня нет.

Ранее стало известно, что в ночь на 4 августа над Ленобластью было сбито 17 беспилотников. На складе в Красном Бору произошло возгорание. Изначально сообщалось об одном пострадавшем. По последним данным, опубликованным Дрозденко, пострадавших людей непосредственно на предприятии нет.

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