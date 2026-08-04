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08:53, 4 августа 2026 (обновлено: 08:58, 4 августа 2026)Россия

Появились подробности удара ВСУ по складу в Ленобласти

Губернатор Дрозденко: После попадания БПЛА ВСУ в склад в Красном Бору произошло возгорание
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

После попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по складу в Красном Бору Тосненского района Ленобласти произошло возгорание. Подробности удара ВСУ появились в сообщении губернатор региона Александра Дрозденко, оно опубликовано в Telegram.

«Атака была произведена противником по гражданскому объекту — на склады объединенной компании Wildberries и Russ», — написал в блоге Дрозденко. По словам чиновника, власти создали оперативный штаб, который занимается вопросами тушения.

Изначально глава Ленобласти сообщал о «повреждениях», которые получил складской комплекс. Всего над регионом сбили 17 БПЛА.

Также ВСУ пытались ударить по складу в Подмосковье. Жертвами атаки стали пять человек.

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