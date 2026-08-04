Американцы стали часами стоять в очередях за китайским зеленым чаем

Bloomberg: В США выросла популярность нового формата китайских чайных

Стремительно растущая популярность китайских чайных, привлекающих клиентов альтернативой кофе в условиях спроса на новые вкусы и растущего интереса ко всему китайскому, вынуждает американцев стоять в длинных очередях. Об этом говорится в статье Bloomberg.

Один из собеседников журналистов, 51-летний школьный учитель из Бруклина Стивен Спарлинг, который до этого провел в очереди два часа, поделился, попивая зеленый чай с гуавой, что он «не то чтобы большой любитель чая, но уже начинает им увлекаться».

В публикации говорится, что продукция новых сетей отличается от напитков, которые подают в традиционных китайских чайных, где посетители собираются за чашкой улуна или жасминового чая, а их успех опирается на популярность бабл-ти, захватившего рынок в предыдущие годы. Такие сети как Heytea, Teapulse и Mixue используют высокий спрос на новые напитки и вкусовые сочетания, привлекая покупателей, например, особыми ароматными лимонами из Китая, или чаем с османтусом, а также более расслабленной, чем в кофейнях, которые «многие используют пространство как рабочее место», атмосферой.

Авторы отмечают, что в то время как многие рестораны сталкиваются с трудностями из-за снижения потребительских расходов и ростом затрат на рабочую силу и ингредиенты, напитки, траты на которые зачастую бывают импульсивными, остаются для потребителей своего рода «допустимым удовольствием» на фоне общего сокращения расходов.

Ранее стало известно, что США нарастили импорт чая из России до максимума за пять лет.