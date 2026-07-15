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07:40, 15 июля 2026Экономика

США нарастили импорт необычного товара из России до максимума за пять лет

США в мае увеличили импорт чая из России до максимума с 2021 года
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

США в мае увеличили импорт чая из России до максимума за пять лет. Об этом со ссылкой на данные американской статистической службы сообщает РИА Новости.

Утверждается, что в мае в США из РФ ввезли чая на 154,2 тысячи долларов. Сумма импорта выросла в 22 раза за месяц — в апреле этот показатель составил всего 7,3 тысячи долларов. Закупки российского чая достигли максимума с апреля 2021 года — тогда импорт превысил 180 тысяч долларов.

Больше всего чая в мае США закупили у Японии (23 миллиона долларов), Индии (4,9 миллиона долларов) и Аргентины (4,4 миллиона долларов). Доля России от всех поставок составила менее одного процента.

Ранее США рекордно закупились российской газировкой. Поставки российских напитков в мае выросли до рекордных 491,5 тысячи долларов. Согласно статистике ведомства, импорт газировки поднялся до максимума за всю историю исследований, с 2003 года.

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