Монеточка обжаловала вынесенный в России приговор

Певица Монеточка обжаловала приговор за уклонение от обязанностей иноагента в России

Представители уехавшей из России певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) обжаловали приговор за уклонение от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным картотеки суда, речь идет о приговоре по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах») УК РФ, вынесенном в отношении артистки 7 июля. По данным следствия, в течение года певица дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжила публиковать в соцсетях материалы без маркировки.

«Текущее состояние… Обжаловано», — сказано в документах.

Ранее стало известно, что песня Монеточки пропала из украинской прокатной версии свежего блокбастера «Человек-паук: Новый день». Композиция получила название «Монополия». Она играет в фильме в качестве саундтрека всего несколько секунд, однако имя артистки указано в международной версии.