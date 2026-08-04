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13:28, 4 августа 2026 (обновлено: 13:39, 4 августа 2026)Культура

Монеточка обжаловала вынесенный в России приговор

Певица Монеточка обжаловала приговор за уклонение от обязанностей иноагента в России
Ольга Коровина

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Представители уехавшей из России певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) обжаловали приговор за уклонение от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным картотеки суда, речь идет о приговоре по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах») УК РФ, вынесенном в отношении артистки 7 июля. По данным следствия, в течение года певица дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжила публиковать в соцсетях материалы без маркировки.

«Текущее состояние… Обжаловано», — сказано в документах.

Ранее стало известно, что песня Монеточки пропала из украинской прокатной версии свежего блокбастера «Человек-паук: Новый день». Композиция получила название «Монополия». Она играет в фильме в качестве саундтрека всего несколько секунд, однако имя артистки указано в международной версии.

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