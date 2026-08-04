МВД Казахстана предложило сделать въезд в страну платным

Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана предложило сделать въезд в страну платным. Проект решения опубликован на казахстанском портале для публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов.

«Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства электронного разрешения на въезд в Республику Казахстан», — говорится в кратком содержании предложения.

В законопроекте отсутствует информация о стоимости разрешения. Средства планируют направлять на развитие цифровизации в Казахстане. Поправки пока не приняты, а сам проект находится на публичном обсуждении до 17 августа.

Ранее замминистра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что Россия и Казсхстан запланировали интеграцию маркетплейсов еще до ударов Киева по складам и логистическим хабам. По словам дипломата, диалог по этому направлению двух стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продолжается, чему способствуют традиционно глубокие экономические связи Москвы и Астаны.