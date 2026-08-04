В МИД сделали заявление об интеграции маркетплейсов России и Казахстана

Галузин: Россия и Казахстан начали интеграцию маркетплейсов еще до атак Киева

Россия и Казахстан начали интеграцию маркетплейсов еще до атак Киева по складам и логистическим хабам. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел Михаил Галузин, передает ТАСС.

«Еще до всех событий, еще до всех этих варварских действий киевского режима, в том числе в нашей экономической повестке находился и находится вопрос интеграции наших маркетплейсов», — подчеркнул он.

Галузин отметил, что на Wildberries и «Озон» зарегистрированы сотни тысяч казахстанских поставщиков. По словам дипломата, диалог по этому направлению продолжается, чему способствуют традиционно глубокие экономические связи Москвы и Астаны.

Ранее основатель Wildberries Татьяна Ким описала действия Украины как террористический акт в отношении «сотен миллионов людей в десяти странах одновременно». Она отметила, что убытки несут не только российские предприниматели, но и владельцы бизнеса из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая.