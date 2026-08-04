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10:07, 4 августа 2026 (обновлено: 10:13, 4 августа 2026)Экономика

Франция столкнулась с опасностью из-за пожаров

Оранжевый уровень пожарной опасности введен в 12 департаментах Франции
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Florion Goga / Reuters

Во Франции ввели оранжевый уровень пожароопасности в 12 департаментах с 4 августа, следует из данных национальной метеослужбы Météo-France.

Решение связано с установившейся аномальной жарой и критическим иссушением почвы в южных и центральных регионах страны. Власти призывают местных жителей и туристов строго соблюдать меры безопасности, ограничить посещение лесных массивов и не разводить открытый огонь. Риск возникновения масштабных природных возгораний в этих зонах оценивается как чрезвычайно высокий.

Лесные пожары, накрывшие юго-запад Франции, стали крупнейшими за полвека. На 27 июля площадь возгорания составляла 115 тысяч гектаров.

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