Ушедший из России производитель нарастил продажи машин в стране на фоне глобального спада

Целиков: В России продажи Mazda взлетели на 760 %, но глобальный спрос резко просел

В России за первые шесть месяцев 2026 года было продано 11,7 тысячи новых автомобилей ушедшего с рынка бренда Mazda. Это на 760 процентов больше (в 8,6 раза), чем за тот же период прошлого года. При этом глобальные продажи производителя снизились почти на 5 процентов и составили 606 850 машин. Годом ранее показатель достигал 636 968 единиц, указал в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

В самой Японии спрос сократился на 6,1 процента, до 76 622 автомобилей. Зарубежные рынки в совокупности взяли 530 228 машин, что на 4,5 процента меньше прежнего уровня. Основной рынок Mazda — американский — просел на четыре процента, до 201 839 проданных авто. В Китае падение было более заметным — почти 10 процентов, результат составил 30 522 автомобиля.

Рост реализации продемонстрировала Европа (на 11 процентов), где за полгода было продано 92 993 единицы. Все остальные рынки вместе потеряли 10 процентов, остановившись на отметке 204 874 штуки.

Подводя итоги, Целиков подчеркнул, что и в мировом масштабе, и в России самой востребованной моделью японской марки остался кроссовер Mazda CX-5.

Ранее стало известно, что по итогам первой половины 2026 года лидером среди седанов и хетчбэков в Китае стал Geely EX2. Следом расположились Volkswagen Lavida, Nissan Sylphy, Toyota Camry, Volkswagen Sagitar и Volkswagen Passat.