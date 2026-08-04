Четыре страны ЕС отказались критиковать Испанию за мигрантов

Politico: Четыре страны ЕС не подписали письмо с критикой Испании из-за Сеуты

Четыре страны Европейского союза (ЕС) отказались подписывать совместное письмо лидеров объединения, критикующее испанское правительство из-за ситуации с проникновением десятков тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута на северном побережье Африки. Об этом сообщает издание Politico.

«Лишь четыре страны отказались подписать субботнее письмо: Ирландия (которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС), Франция, Португалия и Люксембург», — следует из публикации.

По словам неназванного источника, одна из этих стран выразила несогласие с письмом из-за того, что оно не демонстрировало солидарность с Испанией.

Отмечается, что во вторник, 4 августа, министры внутренних дел 27 стран ЕС проведут экстренное совещание из-за миграционного кризиса в Сеуте. На встрече министры выразят солидарность с Мадридом и обсудят, как предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем.

В субботу, 1 августа, 22 лидера стран Евросоюза составили совместное письмо, в котором европейцы раскритиковали премьер-министра Испании Педро Санчеса за проводимую им миграционную политику.

Ранее Италия в одностороннем порядке приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за массового потока мигрантов из Марокко.