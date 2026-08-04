Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:02, 4 августа 2026 (обновлено: 10:09, 4 августа 2026)Мир

Четыре страны ЕС отказались критиковать Испанию за мигрантов

Politico: Четыре страны ЕС не подписали письмо с критикой Испании из-за Сеуты
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Четыре страны Европейского союза (ЕС) отказались подписывать совместное письмо лидеров объединения, критикующее испанское правительство из-за ситуации с проникновением десятков тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута на северном побережье Африки. Об этом сообщает издание Politico.

«Лишь четыре страны отказались подписать субботнее письмо: Ирландия (которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС), Франция, Португалия и Люксембург», — следует из публикации.

По словам неназванного источника, одна из этих стран выразила несогласие с письмом из-за того, что оно не демонстрировало солидарность с Испанией.

Отмечается, что во вторник, 4 августа, министры внутренних дел 27 стран ЕС проведут экстренное совещание из-за миграционного кризиса в Сеуте. На встрече министры выразят солидарность с Мадридом и обсудят, как предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем.

В субботу, 1 августа, 22 лидера стран Евросоюза составили совместное письмо, в котором европейцы раскритиковали премьер-министра Испании Педро Санчеса за проводимую им миграционную политику.

Ранее Италия в одностороннем порядке приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за массового потока мигрантов из Марокко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт против главы одного из новых регионов России
    Франция столкнулась с опасностью из-за пожаров
    Женщина не захотела расставаться с молодым любовником и трижды отравила его
    Более сотни туристов застряли в российском аэропорту из-за поломки самолета до Турции
    Глава Северной Осетии ответил на призыв Собчак остановить травлю женщин за внешний вид
    Четыре страны ЕС отказались критиковать Испанию за мигрантов
    Раскрыты подробности готовившегося в Крыму теракта против руководителя российского региона
    Иран пригрозил США из-за морской блокады
    Футболист «Спартака» пожаловался на давление судей в матче с «Ахматом»
    Раскрыты подробности о жертвах нападения российского военного
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok